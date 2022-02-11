ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин и Байден завтра проведут разговор

Новина українською →
Москва, Пятница 11 февраля 2022 22:55
Путин и Байден завтра проведут разговор Фото: Джо Байден и Владимир Путин, президенты России и США (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут еще один разговор. Переговоры лидеров двух государств запланированы на завтра, 12 февраля.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - заявил Песков.

Беседа Байдена и Путина состоится на фоне сообщений о том, что Россия может пойти на новое вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине. В Белом доме пока не могут сказать, принял ли Путин окончательное решение, но предупреждают, что новый акт агрессии может произойти в любой момент.

Напомним, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение России может произойти до 20 февраля, оно может начаться с воздушной атаки.

После этого в Елисейском дворце анонсировали переговоры президентов Франции и России, которые запланированы на завтра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом
Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы