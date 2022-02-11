Путин и Байден завтра проведут разговор

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут еще один разговор. Переговоры лидеров двух государств запланированы на завтра, 12 февраля.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - заявил Песков.

Беседа Байдена и Путина состоится на фоне сообщений о том, что Россия может пойти на новое вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине. В Белом доме пока не могут сказать, принял ли Путин окончательное решение, но предупреждают, что новый акт агрессии может произойти в любой момент.