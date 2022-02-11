Макрон завтра проведет переговоры с Путиным
В субботу, 11 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят недавние переговоры французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"Эммануэль Макрон планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины в субботу в полдень", - заявили в Елисейском дворце.
Переговоры двух президентов в комментарии "РИА Новости" подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, на завтра (у Путина - ред.) запланирован разговор с Макроном", - сообщил он.
Напомним, ранее Путин заявил, что Макрон после консультаций с руководством Украины позвонит российскому лидеру.
Отметим, что на переговорах с Макроном, Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению российского президента, политика открытых дверей Альянса "достаточно вольная".