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Макрон завтра проведет переговоры с Путиным

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Пятница 11 февраля 2022 22:07
Макрон завтра проведет переговоры с Путиным Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 11 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят недавние переговоры французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Эммануэль Макрон планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины в субботу в полдень", - заявили в Елисейском дворце.

Переговоры двух президентов в комментарии "РИА Новости" подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, на завтра (у Путина - ред.) запланирован разговор с Макроном", - сообщил он.

Напомним, ранее Путин заявил, что Макрон после консультаций с руководством Украины позвонит российскому лидеру.

Отметим, что на переговорах с Макроном, Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению российского президента, политика открытых дверей Альянса "достаточно вольная".

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Владимир Путин Эммануэль Макрон
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