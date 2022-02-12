Макрон подзвонив Путіну: перші подробиці

Як повідомили в Єлисейському палаці, бесіда Макрона з Путіним тривала 1 годину 40 хвилин. За даними видання, основною темою переговорів лідерів стала зростаюча напруженість навколо України.

Франція та Росія поки що не зробили офіційних заяв за результатами переговорів Макрона та Путіна. Ця бесіда, що почалася о 12:30 за французьким часом (13:30 за Києвом), передувала телефонній розмові, яку пізніше проведе президент США Джо Байден із Володимиром Путіним.

Оновлено: під час переговорів Макрон попередив Путіна, що щирий діалог не сумісний із військовою ескалацією на кордонах України, повідомив Єлисейський палац.

Також Еммануель Макрон та Володимир Путін висловили готовність продовжити діалог про шляхи просування вперед у реалізації мінських угод щодо Донбасу та про умови для безпеки та стабільності в Європі.