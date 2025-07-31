Макрон поскаржився на тарифну угоду ЄС зі США: вимагатиме винятків
Президент Франції Еммануель Макрон вперше відреагував на тарифну угоду між США та Євросоюзом. Проте він не до кінця задоволений результатом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона, якого цитує Le Monde.
"Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Нас недостатньо бояться", - сказав президент Франції на міністерському засіданні, присвяченому торгівельній угоді між ЄС та США.
Макрон заявив, що Франція завжди займала "тверду і вимогливу позицію", тому продовжить дотримуватися цього під час подальших переговорів. На його думку, ЄС може отримати нові винятки під час формалізації угоди.
Французький президент закликав працювати над "відновленням балансу в торгівлі, особливо в сфері послуг".
За словами учасників засідання, Макрон погодився, що переговори між ЄС та США були проведені в складних умовах, а перевага укладеної угоди у тому, що вона запропонувала короткострокову видимість і передбачуваність.
Він також позитивно відгукнувся про те, що ЄС не допустив жодних поступок в аграрному секторі та не поставив під сумнів стандарти охорони здоров'я і захисту навколишнього середовища.
Угода ЄС та США
Нагадаємо, що цього тижня після напружених переговорів ЄС та США уклали довгоочікувану угоду про митні тарифи.
Це сталося 27 липня, коли американський президент Дональд Трамп після переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що США та ЄС досягли рамкової угоди щодо торговельної угоди.
Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт із 27 країн Європейського Союзу.
Фон дер Ляєн визнала, що переговори з Трампом були важкими. За її словами, угода "принесе стабільність та передбачуваність".
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