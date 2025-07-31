Макрон поскаржився на тарифну угоду ЄС зі США: вимагатиме винятків

Президент Франції Еммануель Макрон вперше відреагував на тарифну угоду між США та Євросоюзом. Проте він не до кінця задоволений результатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона, якого цитує Le Monde.

"Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Нас недостатньо бояться", - сказав президент Франції на міністерському засіданні, присвяченому торгівельній угоді між ЄС та США.

Макрон заявив, що Франція завжди займала "тверду і вимогливу позицію", тому продовжить дотримуватися цього під час подальших переговорів. На його думку, ЄС може отримати нові винятки під час формалізації угоди.

Французький президент закликав працювати над "відновленням балансу в торгівлі, особливо в сфері послуг".

За словами учасників засідання, Макрон погодився, що переговори між ЄС та США були проведені в складних умовах, а перевага укладеної угоди у тому, що вона запропонувала короткострокову видимість і передбачуваність.

Він також позитивно відгукнувся про те, що ЄС не допустив жодних поступок в аграрному секторі та не поставив під сумнів стандарти охорони здоров'я і захисту навколишнього середовища.