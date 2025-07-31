Макрон пожаловался на тарифную сделку ЕС с США: будет требовать исключений
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на тарифное соглашение между США и Евросоюзом. Однако он не до конца доволен результатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макрона, которого цитирует Le Monde.
"Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Нас недостаточно боятся", - сказал президент Франции на министерском заседании, посвященном торговому соглашению между ЕС и США.
Макрон заявил, что Франция всегда занимала "твердую и требовательную позицию", поэтому продолжит придерживаться этого во время дальнейших переговоров. По его мнению, ЕС может получить новые исключения во время формализации соглашения.
Французский президент призвал работать над "восстановлением баланса в торговле, особенно в сфере услуг".
По словам участников заседания, Макрон согласился, что переговоры между ЕС и США были проведены в сложных условиях, а преимущество заключенного соглашения в том, что оно предложило краткосрочную видимость и предсказуемость.
Он также положительно отозвался о том, что ЕС не допустил никаких уступок в аграрном секторе и не поставил под сомнение стандарты здравоохранения и защиты окружающей среды.
Сделка ЕС и США
Напомним, что на этой неделе после напряженных переговоров ЕС и США заключили долгожданное соглашение о таможенных тарифах.
Это произошло 27 июля, когда американский президент Дональд Трамп после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и ЕС достигли рамочного соглашения по торговому соглашению.
Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран Европейского союза.
Фон дер Ляйен признала, что переговоры с Трампом были тяжелыми. По ее словам, сделка "принесет стабильность и предсказуемость".
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