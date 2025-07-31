Макрон пожаловался на тарифную сделку ЕС с США: будет требовать исключений

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на тарифное соглашение между США и Евросоюзом. Однако он не до конца доволен результатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макрона, которого цитирует Le Monde.

"Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Нас недостаточно боятся", - сказал президент Франции на министерском заседании, посвященном торговому соглашению между ЕС и США.

Макрон заявил, что Франция всегда занимала "твердую и требовательную позицию", поэтому продолжит придерживаться этого во время дальнейших переговоров. По его мнению, ЕС может получить новые исключения во время формализации соглашения.

Французский президент призвал работать над "восстановлением баланса в торговле, особенно в сфере услуг".

По словам участников заседания, Макрон согласился, что переговоры между ЕС и США были проведены в сложных условиях, а преимущество заключенного соглашения в том, что оно предложило краткосрочную видимость и предсказуемость.

Он также положительно отозвался о том, что ЕС не допустил никаких уступок в аграрном секторе и не поставил под сомнение стандарты здравоохранения и защиты окружающей среды.