Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену для встановлення миру в Україні

Макрон втретє з того часу, як став президентом, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Президент говорив про необхідність "релігійного діалогу" та "ролі", яку може зіграти католицька церква після закінчення війни Росії проти України.

Так, Макрон також попросив Франциска зателефонувати до Путіна, патріарха Російської православної церкви Кирила, а також Байдена, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні.

Він вважає, що США