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Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для установления мира в Украине

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le figaro.

Макрон в третий раз с тех пор, как стал президентом, встретился с Папой Римским в Ватикане.

Президент говорил о необходимости "религиозного диалога" и "роли", которую может сыграть католическая церковь в окончании войны России против Украины.

Так, Макрон также попросил Франциска позвонить Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Байдену, чтобы "содействовать мирному процессу" в Украине.

Он считает, что США

Напомним, Макрон призвал РПЦ противостоять давлению России на Украину.

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