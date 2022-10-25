Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для установления мира в Украине

Макрон в третий раз с тех пор, как стал президентом, встретился с Папой Римским в Ватикане.

Президент говорил о необходимости "религиозного диалога" и "роли", которую может сыграть католическая церковь в окончании войны России против Украины.

Так, Макрон также попросил Франциска позвонить Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Байдену, чтобы "содействовать мирному процессу" в Украине.

Он считает, что США