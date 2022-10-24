Макрон закликав Російську православну церкву протистояти тиску Росії на Україну

Російська православна церква дозволяє владі РФ маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, а отже, їй треба протистояти такому тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, яку приводить видання Reuters.

"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір" - заявив Макрон.

Президент Франції вважає, що опір означає ніколи не виправдовувати, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини.

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил підтримав російське вторгнення в Україні. Це викликало розкол з Ватиканом і розв'язала внутрішній бунт, який призвів до розриву зв'язків деяких помісних православних церков з РПЦ.