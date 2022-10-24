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Макрон закликав Російську православну церкву протистояти тиску Росії на Україну

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Понеділок 24 жовтня 2022 17:54
Макрон закликав Російську православну церкву протистояти тиску Росії на Україну Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська православна церква дозволяє владі РФ маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, а отже, їй треба протистояти такому тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, яку приводить видання Reuters.

"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір" - заявив Макрон.

Президент Франції вважає, що опір означає ніколи не виправдовувати, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини.

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил підтримав російське вторгнення в Україні. Це викликало розкол з Ватиканом і розв'язала внутрішній бунт, який призвів до розриву зв'язків деяких помісних православних церков з РПЦ.

Нагадаємо, в середині червня Велика Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.

8 липня також Канада прийняла рішення ввести санкції проти голови російської церкви патріарха Кирила.

Водночас патріарх Кирило мав би бути внесений до шостого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Однак його виключили в останній момент.

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