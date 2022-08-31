Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента Ирана Ибрагима Райси выступить посредником в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA .

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", - написал замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем Twitter.

По данным иранского издания, этим высокопоставленным чиновником является Макрон.

Также сообщается, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию.