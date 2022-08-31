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Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ

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Среда 31 августа 2022 15:17
Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ Фото: президент Ирана Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента Ирана Ибрагима Райси выступить посредником в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", - написал замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем Twitter.

По данным иранского издания, этим высокопоставленным чиновником является Макрон.

Также сообщается, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию.

Напомним, ранее Иран передал первую партию ударных беспилотников России.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном.

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Франция Иран Эммануэль Макрон
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