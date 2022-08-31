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Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України, - ЗМІ

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Середа 31 серпня 2022 15:17
Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України, - ЗМІ Фото: президент Ірану Ібрагім Райсі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон попросив президенту Ірану Ібрагіма Райсі виступити посередником у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISNA.

"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні", - написав заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у своєму Twitter.

За даними іранського видання, цим високопоставленим чиновником є Макрон.

Також повідомляється, що після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян направив до Москви делегацію.

Нагадаємо, раніше Іран передав першу партію ударних безпілотників Росії.

Окрім того, вчора президент України Володимир Зеленський провів непротокольну розмову з Макроном.

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Франція Іран Еммануель Макрон
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