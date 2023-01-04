Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки Україні

Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За повідомленням Reuters, після закінчення розмови двох лідерів представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Макрон зазначав, що Франція планує на початку 2023 року передати Україні партію зброї, до якої можуть увійти артилерійські установки.

Окрім того, Макрон пообіцяв допомагати Україні до самої перемоги в війни над Росією.

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