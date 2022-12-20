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Макрон анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що можуть передати

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Париж, Вівторок 20 грудня 2022 21:10
Макрон анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що можуть передати Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція планує на початку наступного року передати українським військовим партію зброї, до якої можуть увійти артилерійські настанови.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Макрон зазначив, що разом із міністром збройних сил Себастьєном Лекорню обговорює нові постачання зброї та боєприпасів, заплановані на перший квартал 2023 року. Серед цих поставок очікуються самохідні артилерійські установки Caesar, які французький уряд хоче взяти з тих, які були замовлені збройними силами Данії.

Крім того, за словами президента Франції, його країна нещодавно передала ЗСУ ракетні установки та системи ППО Crotale.

Вперше про постачання ЗРК Crotale у Франції заговорили на початку жовтня. Тоді президентЕммануель Макрон анонсував пакет військової допомоги, до якого увійшли вони та шість додаткових самохідних гаубиць Caesar.

За кілька днів міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що Україні відправлять кілька батарей Crotale, які "будуть особливо корисні при повітряних бомбардуваннях і проти них".

І лише в середині листопада стало відомо, що Франція передала дві батареї. Точна кількість отриманих комплексів невідома, але, за даними місцевої преси, може йтися про 3-4 системи.

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