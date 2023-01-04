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Макрон пообещал Зеленскому передать легкие боевые танки Украине

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По сообщению Reuters, по окончании разговора двух лидеров представитель Елисейского дворца отметил, что Франция направит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC. При этом он не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок.

Напомним, Макрон отмечал, что Франция планирует в начале 2023 года передать Украине партию оружия, в которую могут войти артиллерийские установки.

Кроме того, Макрон пообещал помогать Украине до самой победы в войне над Россией.

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Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон