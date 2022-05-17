UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине

Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки оружия в Украину. Французский лидер также заверил, что будет усилена гуманитарная поддержка страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.

"Поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, равно как и доставку гуманитарного оборудования", - говорится в релизе.

Макрон отметил, что в минувшие выходные в Украину было доставлено 13 дополнительных транспортных средств. В результате гуманитарная помощь, доставленная с 24 февраля, превысила 800 тонн.

Лидеры также обсудили продовольственную безопасность. В частности, затрагивался вопрос возобновления экспорта украинского зерна.

Напомним, в начале мая Франция отправила Украине 15-й гуманитарный конвой ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.

Отметим, в середине апреля Франция передала Украине пожарные машины, кареты "скорой помощи" и аварийно-спасательное оборудование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль МакронВоенная помощьВойна в Украине