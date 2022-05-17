Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки оружия в Украину. Французский лидер также заверил, что будет усилена гуманитарная поддержка страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца .

"Поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, равно как и доставку гуманитарного оборудования", - говорится в релизе.

Макрон отметил, что в минувшие выходные в Украину было доставлено 13 дополнительных транспортных средств. В результате гуманитарная помощь, доставленная с 24 февраля, превысила 800 тонн.

Лидеры также обсудили продовольственную безопасность. В частности, затрагивался вопрос возобновления экспорта украинского зерна.