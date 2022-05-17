Макрон пообіцяв Зеленському збільшити військову і гуманітарну допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові пообіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському збільшити постачання зброї в Україну. Французький лідер також запевнив, що буде посилена гуманітарна підтримка країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єлисейського палацу .

"Постачання зброї Францією будуть продовжуватися і збільшуватися найближчими днями і тижні, так само як і доставлення гуманітарного обладнання", - йдеться в релізі.

Макрон зазначив, що в минулі вихідні в Україну було доставлено 13 додаткових транспортних засобів. В результаті гуманітарна допомога, доставлена з 24 лютого, перевищила 800 тонн.

Лідери також обговорили продовольчу безпеку. Зокрема, порушувалося питання відновлення експорту українського зерна.