Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки оружия в Украину. Французский лидер также заверил, что будет усилена гуманитарная поддержка страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.
"Поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, равно как и доставку гуманитарного оборудования", - говорится в релизе.
Макрон отметил, что в минувшие выходные в Украину было доставлено 13 дополнительных транспортных средств. В результате гуманитарная помощь, доставленная с 24 февраля, превысила 800 тонн.
Лидеры также обсудили продовольственную безопасность. В частности, затрагивался вопрос возобновления экспорта украинского зерна.
Напомним, в начале мая Франция отправила Украине 15-й гуманитарный конвой ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.
Отметим, в середине апреля Франция передала Украине пожарные машины, кареты "скорой помощи" и аварийно-спасательное оборудование.
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