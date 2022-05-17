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Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине

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Париж, Вторник 17 мая 2022 22:49
Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную и гуманитарную помощь Украине Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки оружия в Украину. Французский лидер также заверил, что будет усилена гуманитарная поддержка страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.

"Поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, равно как и доставку гуманитарного оборудования", - говорится в релизе.

Макрон отметил, что в минувшие выходные в Украину было доставлено 13 дополнительных транспортных средств. В результате гуманитарная помощь, доставленная с 24 февраля, превысила 800 тонн.

Лидеры также обсудили продовольственную безопасность. В частности, затрагивался вопрос возобновления экспорта украинского зерна.

Напомним, в начале мая Франция отправила Украине 15-й гуманитарный конвой ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.

Отметим, в середине апреля Франция передала Украине пожарные машины, кареты "скорой помощи" и аварийно-спасательное оборудование.

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