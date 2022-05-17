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Макрон пообіцяв Зеленському збільшити військову і гуманітарну допомогу Україні

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Париж, Вівторок 17 травня 2022 22:49
Макрон пообіцяв Зеленському збільшити військову і гуманітарну допомогу Україні Фото: президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові пообіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському збільшити постачання зброї в Україну. Французький лідер також запевнив, що буде посилена гуманітарна підтримка країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єлисейського палацу.

"Постачання зброї Францією будуть продовжуватися і збільшуватися найближчими днями і тижні, так само як і доставлення гуманітарного обладнання", - йдеться в релізі.

Макрон зазначив, що в минулі вихідні в Україну було доставлено 13 додаткових транспортних засобів. В результаті гуманітарна допомога, доставлена з 24 лютого, перевищила 800 тонн.

Лідери також обговорили продовольчу безпеку. Зокрема, порушувалося питання відновлення експорту українського зерна.

Нагадаємо, на початку травня Франція відправила Україні 15-й гуманітарний конвой орієнтовною вартістю 200 тисяч євро.

Відзначимо, в середині квітня Франція передала Україні пожежні машини, карети "швидкої допомоги" та аварійно-рятувальне обладнання.

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