Макрон пообіцяв Зеленському збільшити військову і гуманітарну допомогу Україні
Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові пообіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському збільшити постачання зброї в Україну. Французький лідер також запевнив, що буде посилена гуманітарна підтримка країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єлисейського палацу.
"Постачання зброї Францією будуть продовжуватися і збільшуватися найближчими днями і тижні, так само як і доставлення гуманітарного обладнання", - йдеться в релізі.
Макрон зазначив, що в минулі вихідні в Україну було доставлено 13 додаткових транспортних засобів. В результаті гуманітарна допомога, доставлена з 24 лютого, перевищила 800 тонн.
Лідери також обговорили продовольчу безпеку. Зокрема, порушувалося питання відновлення експорту українського зерна.
Нагадаємо, на початку травня Франція відправила Україні 15-й гуманітарний конвой орієнтовною вартістю 200 тисяч євро.
Відзначимо, в середині квітня Франція передала Україні пожежні машини, карети "швидкої допомоги" та аварійно-рятувальне обладнання.
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