Макрон пообещал помочь Германии с газом в обмен на поставки электроэнергии

Отметим, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц поговорили в режиме видеоконференции.

После переговоров Макрон объявил о планах по увеличению поставок газа в Германию из Франции, чтобы компенсировать падение поставок российского газа.

В обмен на это Германия продолжит поставлять электроэнергию во Францию, чтобы компенсировать дефицит, вызванный ремонтом многих французских ядерных реакторов.

Лидеры государств также говорили о том, как континент может координировать действия, чтобы сохранить тепло этой зимой, если Россия прекратит поставки газа.