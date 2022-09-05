Макрон пообещал помочь Германии с газом в обмен на поставки электроэнергии

Франция намерена увеличить поставки газа в Германию, чтобы компенсировать нехватку российского газа. В обмен на это Германия должна продолжить поставлять электроэнергию во Францию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Отметим, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц поговорили в режиме видеоконференции.
После переговоров Макрон объявил о планах по увеличению поставок газа в Германию из Франции, чтобы компенсировать падение поставок российского газа.
В обмен на это Германия продолжит поставлять электроэнергию во Францию, чтобы компенсировать дефицит, вызванный ремонтом многих французских ядерных реакторов.
Лидеры государств также говорили о том, как континент может координировать действия, чтобы сохранить тепло этой зимой, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, Германия может рассмотреть вопрос о регулировании потребления газа после решения России прекратить поставки газа "Северным потоком-1".
Кроме того, страна собирается продолжить работу двух атомных электростанций до следующей весны из-за сокращением поставок российского газа.
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