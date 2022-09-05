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Германия собирается продлить работу двух АЭС, - Der Spiegel

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Берлин, Понедельник 05 сентября 2022 20:37
Германия собирается продлить работу двух АЭС, - Der Spiegel Фото: Германия продлит работу двух АЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия собирается продлить работу двух из трех последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источников в немецком правительстве, с таким предложением выступит министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек.

По плану три последние в Германии АЭС должны быть остановлены к концу 2022 года. Одну из них, Emsland, действительно закроют в запланированные сроки. Две другие АЭС — Neckarwestheim и Isar 2 — скорее всего продолжат работу до середины апреля 2023 года в качестве резерва для электросетей Германии.

Ранее стало известно, что правительство Германии может рассмотреть вопрос о регулировании потребления газа после решения Москвы прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.

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