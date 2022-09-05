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Макрон пообіцяв допомогти Німеччині з газом в обмін на постачання електроенергії

Фото: президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція має намір збільшити постачання газу до Німеччини, аби компенсувати нестачу російського газу. В обмін на це Німеччина має продовжити постачати електроенергію до Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Зазначимо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорили в режимі відеоконференції.

Після переговорів Макрон оголосив про плани щодо збільшення постачання газу до Німеччини з Франції, щоб компенсувати падіння поставок російського газу.

В обмін на це Німеччина продовжить постачати електроенергію до Франції, щоб компенсувати дефіцит, спричинений ремонтом багатьох французьких ядерних реакторів.

Лідери держав також говорили про те, як континент може координувати дії, щоб зберегти тепло цієї зими, якщо Росія припинить постачання газу.

Нагадаємо, Німеччина може розглянути питання щодо регулювання споживання газу після рішення Росії припинити постачання газу "Північним потоком-1".

Окрім того, країна збирається продовжити роботу двох атомних електростанцій до наступної весни через скороченням поставок російського газу.

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ФранціяГерманияЕммануель МакронОлаф Шольц