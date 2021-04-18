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Макрон пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины

Автор: Александр Белоус

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада не допустят новых военных операций на территории Украины. Для России должны быть обозначены четкие "красные линии".

Об этом он сказал в интервью CBS News.

Как отметил Макрон, концентрация российских войск на украинской границе неприемлема и "России необходимо провести деэскалацию".

По его словам, необходимо усилить дипломатическую повестку дня, "а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России".

"Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить доверие в этом отношении", - сказал он.

При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. "Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции - это часть пакета", - заявил Макрон.

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним", - сказал он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивают вероятность как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

Как сообщало РБК-Украина, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, после видеоконференции призвали к отводу российских войск от украинской границы.

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