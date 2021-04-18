Макрон пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада не допустят новых военных операций на территории Украины. Для России должны быть обозначены четкие "красные линии".
Об этом он сказал в интервью CBS News.
Как отметил Макрон, концентрация российских войск на украинской границе неприемлема и "России необходимо провести деэскалацию".
По его словам, необходимо усилить дипломатическую повестку дня, "а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России".
"Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить доверие в этом отношении", - сказал он.
При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. "Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции - это часть пакета", - заявил Макрон.
"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним", - сказал он.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивают вероятность как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.
Как сообщало РБК-Украина, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, после видеоконференции призвали к отводу российских войск от украинской границы.