Макрон пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины

Как отметил Макрон, концентрация российских войск на украинской границе неприемлема и "России необходимо провести деэскалацию".

По его словам, необходимо усилить дипломатическую повестку дня, "а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России".

"Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить доверие в этом отношении", - сказал он.

При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. "Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции - это часть пакета", - заявил Макрон.

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним", - сказал он.