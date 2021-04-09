ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы оценили вероятность полномасштабного военного вторжения России

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 11:01
Украинцы оценили вероятность полномасштабного военного вторжения России Фото: вторжение России вполне вероятно, считают украинцы (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Александр Белоус

В начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивают вероятность как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза.

Украинцы оценили вероятность полномасштабного военного вторжения России

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце марта 2021 года абсолютное большинство украинцев (71%) считают Россию агрессором по отношению к Украине, 22% - противоположного мнения.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 59,5% украинцев считают, что Россия - агрессор, который угрожает существованию Украины как государства. Респонденты убеждены, что от России необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Российская Федерация опрос война
NEWS
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине