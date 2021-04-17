Макрон призывает мир провести четкую "красную линию" с Россией

Международное сообщество должно провести "четкую красную линию" с Россией и ввести санкции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон .

По словам Макрона, мир должен провести четкую "красную линию" с Россией, а также ввести санкции после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина. Однако, по его словам, одних санкций будет недостаточно.

Он отметил, что "полностью" разделяет желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией. Однако "важно четко заявить о себе с Путину".