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Макрон призывает мир провести четкую "красную линию" с Россией

Новина українською → Франция, Суббота 17 апреля 2021 23:43
Макрон призывает мир провести четкую "красную линию" с Россией Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Международное сообщество должно провести "четкую красную линию" с Россией и ввести санкции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает CBCnews.

По словам Макрона, мир должен провести четкую "красную линию" с Россией, а также ввести санкции после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина. Однако, по его словам, одних санкций будет недостаточно.

Он отметил, что "полностью" разделяет желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией. Однако "важно четко заявить о себе с Путину".

"Это единственный способ вызвать доверие. Я думаю, что санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога вам нужен авторитет,", - сказал Макрон.

Напомним, президент Франции планирует переговоры с Путиным. Речь будет идти об Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский, Макрон и Меркель провели переговоры и призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма.

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