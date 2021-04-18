Макрон пообіцяв не допустити нових військових операцій на території України

Як зазначив Макрон, концентрація російських військ на українському кордоні неприйнятна і "Росії необхідно провести деескалацію".

За його словами, необхідно посилити дипломатичний порядок денний, "а США, Європа, всі ми повинні бути дуже ясними щодо Росії".

"Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні знайти спосіб заслужити довіру в цьому відношенні", - сказав він.

При цьому він заявив, що Франція підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. "Це єдиний спосіб заслужити довіру. Я думаю, що санкції самі по собі недостатні, але санкції - це частина пакету", - заявив Макрон.

"Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було здійснено вторгнення, це не провал дипломатії, це відмова нашого колективного авторитету по відношенню до Росії. І я думаю, що коли ми проводимо червоні лінії, ми повинні домогтися поваги до них", - сказав він.