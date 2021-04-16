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Макрон: политическое урегулирование на Донбассе - единственно возможное

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил за сегодняшнюю встречу украинского президента Владимира Зеленского. Он заявил, что Франция и Германия продолжат мобилизовать усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом французский президент написал в Twitter.

Макрон призвал Зеленского поддерживать динамику, начатую между Украиной и Францией.

"По ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, что является единственно возможным", - заявил он.

Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча Зеленского с Макроном. К их разговору также присоединилась немецкий канцлер Ангела Меркель, которая говорила по видеосвязи. Главной темой сегодняшних переговоров была ситуация на Донбассе.

Как рассказал Зеленский, во время разговора с Макроном поднимался вопрос вступления Украины в НАТО. Зеленский благодарен Франции за поддержку, но хочет конкретных шагов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассЭммануэль Макрон
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