Макрон: політичне врегулювання на Донбасі - єдино можливе

Президент Франції Еммануель Макрон подякував за сьогоднішню зустріч українському президенту Володимиру Зеленському. Він заявив, що Франція та Німеччина продовжать мобілізувати зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі .

Про це французький президент написав у Twitter .

"Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдино можливим ", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі відбулася зустріч Зеленського з Макроном. До їх розмови також приєдналася німецький канцлер Ангела Меркель, яка говорила по відеозв'язку. Головною темою сьогоднішніх переговорів була ситуація на Донбасі.

Як розповів Зеленський, під час розмови з Макроном підіймалося питання вступу України в НАТО. Зеленський вдячний Франції за підтримку, але хоче конкретних кроків.