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Макрон: політичне врегулювання на Донбасі - єдино можливе

Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон подякував за сьогоднішню зустріч українському президенту Володимиру Зеленському. Він заявив, що Франція та Німеччина продовжать мобілізувати зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це французький президент написав у Twitter.

Макрон закликав Зеленського підтримувати динаміку, започатковану між Україною та Францією.

"Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдино можливим", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі відбулася зустріч Зеленського з Макроном. До їх розмови також приєдналася німецький канцлер Ангела Меркель, яка говорила по відеозв'язку. Головною темою сьогоднішніх переговорів була ситуація на Донбасі.

Як розповів Зеленський, під час розмови з Макроном підіймалося питання вступу України в НАТО. Зеленський вдячний Франції за підтримку, але хоче конкретних кроків.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасЕммануель Макрон
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