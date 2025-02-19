Макрон поінформував Зеленського про нові домовленості щодо України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер поінформував про нові домовленості з партнерами щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте "про те, що вже відбулося, і про те, що може відбутися найближчим часом".
"Говорив із сенатором США Ліндсі Гремом - дуже конструктивною людиною. Дякую всім в Америці за двопартійну підтримку. Домовилися працювати разом і надалі", - додав президент.
Також Зеленський розповів про розмову з президентом Франції.
"Еммануель поінформував мене про його нові контакти й нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів низки країн Європи в Парижі на "екстрений саміт" для того, щоб обговорити питання європейської безпеки. Причиною такої зустрічі стала, зокрема, політика нового президента США Дональда Трампа.
Однією з ключових тем саміту в Парижі стане подальша підтримка України у війні з РФ.
Президент України Володимир Зеленський провів "тривалу розмову" з Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі. Сторони, зокрема, скоординували позиції щодо гарантій безпеки для України.
А вже наступного дня Макрон провів переговори Зеленським та Трампом.
Окрім того, стало відомо, що Франція хоче провести новий саміт щодо України та безпеки Європи. Він відбувся сьогодні, 19 лютого.
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