Макрон планирует переговоры с Путиным. Будут говорить об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров будет обсуждаться вопрос Украины .

В Елисейском дворце отметили, что Макрон во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Франции "единству и суверенитету Украины". При этом президент Франции выразил решимость полностью соблюдать минские договоренности и найти "прочное политическое решение конфликта".

"Президент республики и президент Зеленский также обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным", - отметили в Елисейском дворце.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президента Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона. Также к переговорам по видеосвязи подключилась канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсуждали обострение конфликта в Украине.