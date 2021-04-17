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Макрон планирует переговоры с Путиным. Будут говорить об Украине

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров будет обсуждаться вопрос Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

В Елисейском дворце отметили, что Макрон во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Франции "единству и суверенитету Украины". При этом президент Франции выразил решимость полностью соблюдать минские договоренности и найти "прочное политическое решение конфликта".

"Президент республики и президент Зеленский также обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным", - отметили в Елисейском дворце.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президента Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона. Также к переговорам по видеосвязи подключилась канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсуждали обострение конфликта в Украине.

По итогу переговоров Зеленский, Макрон и Меркель призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин, который также является стороной переговорного процесса в нормандском формате, не подключился к переговорам.

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Новости Украины Владимир ПутинДонбассвойска РФЭммануэль МакронНовости АТО
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