Макрон планує переговори з Путіним. Будуть говорити про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести найближчим часом переговори з російським колегою Володимиром Путіним. Під час переговорів буде обговорюватися питання України.
В Єлисейському палаці відзначили, що Макрон під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив прихильність Франції "єдності і суверенітету України". При цьому президент Франції висловив рішучість повністю дотримуватися мінські домовленості і знайти "міцне політичне рішення конфлікту".
"Президент республіки і президент Зеленський також обмінялися думками з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в рамках відеоконференції. Вони спільно відзначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки скоро обговорить це з президентом Путіним", - зазначили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера Франції Еммануеля Макрона. Також до переговорів по відеозв'язку підключилася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сторони обговорювали загострення конфлікту в Україні.
За підсумками переговорів Зеленский, Макрон і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.
Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін, який також є стороною переговорного процесу в нормандському форматі, не підключився до переговорів.