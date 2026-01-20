ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп скликає зустріч у Давосі щодо Гренландії після розмови з генсеком НАТО

Вівторок 20 січня 2026 11:37
UA EN RU
Трамп скликає зустріч у Давосі щодо Гренландії після розмови з генсеком НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення окремої зустрічі у Давосі щодо Гренландії. Це сталося після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час розмови з генсеком НАТО він погодився організувати зустріч за участі різних сторін у межах Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії. Головною темою стане ситуація навколо Гренландії.

"У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО щодо Гренландії. Я погодився провести зустрічі різних сторін у Давосі, Швейцарія", - повідомив Трамп.

Президент США наголосив, що острів має "вирішальне значення для національної та світової безпеки" Сполучених Штатів. Він також заявив, що відступу у цьому питанні не буде, і, за його словами, з такою оцінкою "усі згодні".

Окремо Трамп підкреслив роль США у глобальній безпеці, заявивши, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі. За його словами, це стало можливим завдяки відновленню американської армії під час його першого президентського терміну, яке нині, за його твердженням, продовжується ще швидшими темпами.

"Ми - єдина сила, здатна забезпечити мир у всьому світі - і досягається це, просто, через силу", - написав Трамп.

Трамп скликає зустріч у Давосі щодо Гренландії після розмови з генсеком НАТО

Зазіхання Трампа на Гренландію

Дональд Трамп не відступає від своєї ідеї встановити контроль над арктичним островом Гренландія. Нещодавно він заявив, що з 1 лютого Сполучені Штати запровадять 10% мита проти низки європейських країн саме через "гренландське питання".

За словами президента США, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.

Водночас Трамп не уточнив, яких саме товарів стосуватимуться мита і не розкрив деталей рішення.

Таким чином очільник Білого дому поставив Європу перед вибором: віддати йому Гренландію або готуватися до торгівельної війни.

Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для нашої країни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марк Рютте Давос Гренландия
Новини
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу