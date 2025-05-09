Макрон після розмови з Трампом пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я

За словами Макрона, вчора, 8 травня, він кілька разів говорив з Трампом. Зокрема підтримав заклик американського лідера до безумовного 30-денного припинення вогню.

"Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань, фальшивих приводів чи тактики розтягування часу. Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те ж саме", - заявив Макрон.

Президент Франції додав, що якщо Росія не підтримає заклик Трампа, тоді "ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями й в тісній координації зі Штатами".