Макрон после разговора с Трампом пригрозил России в случае отказа от перемирия

По словам Макрона, вчера, 8 мая, он несколько раз говорил с Трампом. В частности поддержал призыв американского лидера к безусловному 30-дневному прекращению огня.

"Мы все должны работать над достижением этой цели без проволочек, фальшивых поводов или тактики растягивания времени. Украина уже выразила свою поддержку такому прекращению огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое", - заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что если Россия не поддержит призыв Трампа, тогда "мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации со Штатами".