Макрон після розмови з Трампом пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я
Президент Франції Еммануель Макрон, після розмови з головою Білого дому Дональдом Трампом, пригрозив Росії "відповіддю" у разі відмови від припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Франції Еммануеля Макрона.
За словами Макрона, вчора, 8 травня, він кілька разів говорив з Трампом. Зокрема підтримав заклик американського лідера до безумовного 30-денного припинення вогню.
"Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань, фальшивих приводів чи тактики розтягування часу. Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те ж саме", - заявив Макрон.
Президент Франції додав, що якщо Росія не підтримає заклик Трампа, тоді "ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями й в тісній координації зі Штатами".
Спроби США завершити війну в Україні
Упродовж останніх місяців США організували декілька окремих зустрічей з українською та російською сторонами. Під час цих переговорів Вашингтон запропонував Україні повне припинення бойових дій, на що Київ одразу погодився. Водночас Росія висунула власні умови.
Пізніше Москва дала згоду на так зване "енергетичне перемир’я" порушила його, як й "великоднє перемир'я".
Вчора, 8 травня, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна провела низку онлайн-обговорень із представниками Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Північної Європи та Балтійських країн під час яких обговорювалось встановлення 30-денного перемир’я.
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