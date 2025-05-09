ua en ru
Пт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макрон після розмови з Трампом пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я

П'ятниця 09 травня 2025 15:05
UA EN RU
Макрон після розмови з Трампом пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон, після розмови з головою Білого дому Дональдом Трампом, пригрозив Росії "відповіддю" у разі відмови від припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Макрона, вчора, 8 травня, він кілька разів говорив з Трампом. Зокрема підтримав заклик американського лідера до безумовного 30-денного припинення вогню.

"Ми всі повинні працювати над досягненням цієї мети без зволікань, фальшивих приводів чи тактики розтягування часу. Україна вже висловила свою підтримку такому припиненню вогню майже два місяці тому. Тепер я очікую, що Росія зробить те ж саме", - заявив Макрон.

Президент Франції додав, що якщо Росія не підтримає заклик Трампа, тоді "ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями й в тісній координації зі Штатами".

Спроби США завершити війну в Україні

Упродовж останніх місяців США організували декілька окремих зустрічей з українською та російською сторонами. Під час цих переговорів Вашингтон запропонував Україні повне припинення бойових дій, на що Київ одразу погодився. Водночас Росія висунула власні умови.

Пізніше Москва дала згоду на так зване "енергетичне перемир’я" порушила його, як й "великоднє перемир'я".

Вчора, 8 травня, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна провела низку онлайн-обговорень із представниками Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Північної Європи та Балтійських країн під час яких обговорювалось встановлення 30-денного перемир’я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Великобританія Дональд Трамп Еммануель Макрон Війна в Україні
NEWS
Чи сяде Путін за ґрати: що думають в Європі про трибунал для диктатора
Чи сяде Путін за ґрати: що думають в Європі про трибунал для диктатора
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику