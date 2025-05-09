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Макрон после разговора с Трампом пригрозил России в случае отказа от перемирия

Пятница 09 мая 2025 15:05
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Макрон после разговора с Трампом пригрозил России в случае отказа от перемирия Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон, после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом, пригрозил России "ответом" в случае отказа от прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Макрона, вчера, 8 мая, он несколько раз говорил с Трампом. В частности поддержал призыв американского лидера к безусловному 30-дневному прекращению огня.

"Мы все должны работать над достижением этой цели без проволочек, фальшивых поводов или тактики растягивания времени. Украина уже выразила свою поддержку такому прекращению огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое", - заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что если Россия не поддержит призыв Трампа, тогда "мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации со Штатами".

Попытки США завершить войну в Украине

В течение последних месяцев США организовали несколько отдельных встреч с украинской и российской сторонами. Во время этих переговоров Вашингтон предложил Украине полное прекращение боевых действий, на что Киев сразу согласился. В то же время Россия выдвинула собственные условия.

Позже Москва дала согласие на так называемое "энергетическое перемирие" и нарушила его, как и "пасхальное перемирие".

Вчера, 8 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина провела ряд онлайн-обсуждений с представителями Соединенных Штатов, Европейского Союза, Северной Европы и Балтийских стран во время которых обсуждалось установление 30-дневного перемирия.

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