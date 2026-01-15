Макрон підтвердив відправлення військ Франції до Гренландії

Після нещодавньої операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на Гренландію і, вочевидь, має намір включити острів у сферу впливу США.
Гренландія, найбільший у світі острів біля узбережжя Канади, хоча і є автономною частиною Датського королівства, залишається стратегічно важливою - тут мешкає лише близько 56 тисяч осіб, а в минулому острів слугував місцем розташування американських військових баз, зокрема об'єктів із ядерним озброєнням, наразі залишилася база Пітуффік для контролю космічного простору.
Президент США Дональд Трамп наполягає на передачі Гренландії під контроль Сполучених Штатів для розміщення системи ПРО "Золотий купол", попереджаючи, що без термінових дій НАТО стратегічний острів може опинитися під контролем Росії або Китаю.
Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має стати частиною США в рамках національної системи безпеки, при цьому не виключивши можливості застосування військової сили для приєднання острова.