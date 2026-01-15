Макрон подтвердил отправку войск Франции в Гренландию

Франция присоединяется к учениям в Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна примет участие в совместных военных учениях, организованных Данией в Гренландии.

По его словам, операция получила название "Арктическая выносливость", а первые французские подразделения уже в пути к месту проведения.

Цель и масштабы учений

По словам Макрона, участие Франции направлено на укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО и обеспечение безопасности в арктическом регионе.

После отправки первых подразделений последует прибытие дополнительных военных контингентов, что позволит провести комплексные тренировки в различных климатических и тактических условиях.

Контекст и значение

Учения в Гренландии проводятся на фоне усиливающейся конкуренции за влияние в Арктике и необходимости демонстрации готовности стран НАТО к совместным действиям.

Франция подчеркивает важность координации с союзниками и готовности к защите стратегически значимых территорий в северных широтах.

Почему Гренландия стала "яблоком раздора"?