Макрон подтвердил отправку войск Франции в Гренландию

Франция присоединяется к учениям в Гренландии
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна примет участие в совместных военных учениях, организованных Данией в Гренландии.
По его словам, операция получила название "Арктическая выносливость", а первые французские подразделения уже в пути к месту проведения.
Цель и масштабы учений
По словам Макрона, участие Франции направлено на укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО и обеспечение безопасности в арктическом регионе.
После отправки первых подразделений последует прибытие дополнительных военных контингентов, что позволит провести комплексные тренировки в различных климатических и тактических условиях.
Контекст и значение
Учения в Гренландии проводятся на фоне усиливающейся конкуренции за влияние в Арктике и необходимости демонстрации готовности стран НАТО к совместным действиям.
Франция подчеркивает важность координации с союзниками и готовности к защите стратегически значимых территорий в северных широтах.
Почему Гренландия стала "яблоком раздора"?
После недавней операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп вновь обратил внимание на Гренландию и, по всей видимости, намерен включить остров в сферу влияния США.
Гренландия, крупнейший в мире остров у побережья Канады, хотя и является автономной частью Датского королевства, остается стратегически важной — здесь проживает всего около 56 тысяч человек, а в прошлом остров служил местом размещения американских военных баз, включая объекты с ядерным вооружением, сейчас остактся база Питуффик для контроля космического пространства.
Президент США Дональд Трамп настаивает на передаче Гренландии под контроль Соединенных Штатов для размещения системы ПРО "Золотой купол", предупреждая, что без срочных действий НАТО стратегический остров может оказаться под контролем России или Китая.
Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна стать частью США в рамках национальной системы безопасности, при этом не исключив возможности применения военной силы для присоединения острова.