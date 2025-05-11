Макрон підтримав Зеленського: ніякого діалогу з РФ під бомбардуванням
Для початку переговорів між Україною та РФ потрібно припинення вогню. Діалог неможливий, коли обстрілюють мирних жителів.
Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його X (Twitter).
Він наголосив, що вчора, 10 травня, у Києві "коаліції рішучих" разом президентом США Дональдом Трампом зробила чітку пропозицію - безумовне 30-денне припинення вогню, яке починається з понеділка.
Макрон наголосив, що президент України Володимир Зеленський взяв на себе зобов'язання, не ставлячи жодних умов. Тепер такої ж чіткої відповіді чекають від Росії.
"Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують мирних жителів. Зараз потрібне припинення вогню, щоб могли розпочатися переговори. Заради миру", - наголосив Макрон.
Перемир'я між Україною та РФ
Вчора, 10 травня, у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" за участі Володимира Зеленського та європейських лідерів - президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єрі Британії і Польщі Кіра Стармера та Дональда Туска.
Лідери після засідання подзвонили президенту США Дональду Трампу, після чого Україна заявила про готовність до повного припинення вогню як мінімум на 30 днів, починаючи з 12 травня.
Від Росії очікують відповідь щодо перемир'я. Але європейські лідери підтвердили готовність посилити санкції у разі відмови РФ.
Втім, російський диктатор Володимир Путін фактично проігнорував цю ініціативу. Він запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі з 15 травня - без жодних попередніх умов. У Росії уточнили, що хочуть переговорів з позиції 2022 року і урахування ситуації "землі".
Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова зустрічатися, але коли Москва погодиться на припинення вогню.
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