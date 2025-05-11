Макрон поддержал Зеленского: никакого диалога с РФ под бомбежкой

Для начала переговоров между Украиной и РФ нужно прекращение огня. Диалог невозможен, когда обстреливают мирных жителей.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его X (Twitter).

"Не может быть переговоров, пока говорит оружие. Не может быть диалога, если одновременно бомбардируют мирных жителей. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира", - подчеркнул Макрон.

Макрон подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства, не ставя никаких условий. Теперь такого же четкого ответа ждут от России.

Он отметил, что вчера, 10 мая, в Киеве "коалиции решительных" вместе президентом США Дональдом Трампом сделала четкое предложение - безусловное 30-дневное прекращение огня, которое начинается с понедельника.

Перемирие между Украиной и РФ

Вчера, 10 мая, в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров - президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска.

Лидеры после заседания позвонили президенту США Дональду Трампу, после чего Украина заявила о готовности к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

От России ожидают ответ по перемирию. Но европейские лидеры подтвердили готовность усилить санкции в случае отказа РФ.

Впрочем, российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал эту инициативу. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая - без предварительных условий. В России уточнили, что хотят переговоров с позиции 2022 года и учета ситуации "земли".

Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова встречаться, но когда Москва согласится на прекращение огня.

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