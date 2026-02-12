Макрон про переговори з Путіним: це не питання днів

Переговори Макрона і Путіна

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував європейським лідерам відновити прямі дискусії з Росією, вважаючи, що війна на виснаження вступила у свою "фінальну стадію".

На думку французького лідера, Європа має самостійно вести переговори щодо архітектури безпеки і майбутнього України в ЄС, не делегуючи ці питання США або іншим третім сторонам.

Макрон зазначив, що Франція вже відновила канали обговорення на технічному рівні, відправивши своїх дипломатичних радників.

Він підкреслив, що такий діалог необхідний для самоповаги Європи, оскільки Росія залишиться географічним сусідом незалежно від ставлення до неї. Водночас він зазначив, що для деяких колег така ініціатива поки що передчасна.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи таку ідею Макрона, заявив, що прийняв би будь-яку ініціативу, яка може допомогти завершити війну РФ проти України.