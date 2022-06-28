Макрон отреагировал на ультиматум Кремля по войне в Украине
Заявления, что Россия готова завершить войну против Украины, если Киев выполнит два ультиматума - это элемент словесного запугивания, не более того.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" будут продолжать поддерживать Украину.
"Поэтому будем сохранять санкции против России столько, сколько необходимо, и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и месяцев", - заявил Макрон.
Президент Франции заявил, что не питает иллюзий относительно быстрого разрешения конфликта.
"Никто не ожидает, что война закончится в ближайшие несколько недель или месяцев", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина может прекратить войну до конца суток и для этого необходимо выполнить два условия.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки", что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы.
Как предполагают в украинской разведке, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют переломный момент в войне против России. При этом к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля.