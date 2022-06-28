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Макрон отреагировал на ультиматум Кремля по войне в Украине

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 15:42
Макрон отреагировал на ультиматум Кремля по войне в Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Заявления, что Россия готова завершить войну против Украины, если Киев выполнит два ультиматума - это элемент словесного запугивания, не более того.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" будут продолжать поддерживать Украину.

"Поэтому будем сохранять санкции против России столько, сколько необходимо, и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и месяцев", - заявил Макрон.

Президент Франции заявил, что не питает иллюзий относительно быстрого разрешения конфликта.

"Никто не ожидает, что война закончится в ближайшие несколько недель или месяцев", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина может прекратить войну до конца суток и для этого необходимо выполнить два условия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки", что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы.

Как предполагают в украинской разведке, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют переломный момент в войне против России. При этом к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля.

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Эммануэль Макрон Франция Война России против Украины Кремль
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