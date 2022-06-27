Зеленский дипломатам G7: война в Украине должна завершиться до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года до наступления зимы.

Об этом сообщили два европейских дипломата, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.