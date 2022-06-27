Зеленский дипломатам G7: война в Украине должна завершиться до зимы
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года до наступления зимы.
Об этом сообщили два европейских дипломата, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава государства также попросил предоставить Украине системы противовоздушной обороны, усилить санкции против России и гарантии безопасности.
Кроме того, Зеленский попросил помощи в экспорте зерна из Украины и в восстановлении страны после войны.
Напомним, ранее в США назвали три главные цели саммитов G7 и НАТО. Они связаны с Украиной.
Кроме того, Bloomberg сообщал, что страны-участницы G7 возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против РФ.