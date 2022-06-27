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Зеленский дипломатам G7: война в Украине должна завершиться до зимы

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 13:09
Зеленский дипломатам G7: война в Украине должна завершиться до зимы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года до наступления зимы.

Об этом сообщили два европейских дипломата, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава государства также попросил предоставить Украине системы противовоздушной обороны, усилить санкции против России и гарантии безопасности.

Кроме того, Зеленский попросил помощи в экспорте зерна из Украины и в восстановлении страны после войны.

Напомним, ранее в США назвали три главные цели саммитов G7 и НАТО. Они связаны с Украиной.

Кроме того, Bloomberg сообщал, что страны-участницы G7 возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против РФ.

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Владимир Зеленский G7 Война России против Украины
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