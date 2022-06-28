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Макрон відреагував на ультиматум Кремля щодо війни в Україні

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Вівторок 28 червня 2022 15:42
Макрон відреагував на ультиматум Кремля щодо війни в Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Заяви, що Росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми - це елемент словесного залякування, не більше того.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Він підкреслив, що країни "Великої сімки" будуть продовжувати підтримувати Україну.

"Тому будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців", - заявив Макрон.

Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту.

"Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців", - додав він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна може припинити війну до кінця доби і для цього необхідно виконати дві умови.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив лідерам" Великої сімки", що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими.

Як припускають в українській розвідці, починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

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Еммануель Макрон Франція Війна Росії проти України Кремль
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