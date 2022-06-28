Макрон відреагував на ультиматум Кремля щодо війни в Україні
Заяви, що Росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми - це елемент словесного залякування, не більше того.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Він підкреслив, що країни "Великої сімки" будуть продовжувати підтримувати Україну.
"Тому будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців", - заявив Макрон.
Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту.
"Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців", - додав він.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна може припинити війну до кінця доби і для цього необхідно виконати дві умови.
До цього президент України Володимир Зеленський заявив лідерам" Великої сімки", що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими.
Як припускають в українській розвідці, починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.