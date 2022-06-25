Боевые действия снизятся почти до нуля. Буданов дал прогноз по срокам окончания войны
В ГУР Минобороны Украины заявляют, что начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют начинающийся переломный момент в войне против России. При этом до конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью британскому вещателю "ITV news".
"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - заявил начальник украинской разведки.
Также Буданов уверен, что руководство Российской Федерации не добьется успеха в войне против Украины.
"Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого,” – подытожил он.
Ранее в НАТО спрогнозировали, как закончится война в Украине. По словам генсека Альянса, боевые действия, скорее всего, завершатся за столом переговоров. При этом НАТО продолжит помогать украинцам, чтобы усилить их позиции.
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