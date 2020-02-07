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Макрон про відносини з Росією: необхідний діалог з колективної безпеки

Новини » Політика     07.02.2020 - 12:07
Макрон про відносини з Росією: необхідний діалог з колективної безпеки
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Діалог з Росією з колективної безпеки займе роки

Франції необхідний діалог з Росією з колективної безпеки. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон під час свого виступу, яке транслює Le Figaro.

Макрон зазначив, що діалог з Росією займе роки.

"Діалог з Росією по колективній безпеці необхідний, він займе роки", - заявив Макрон.

Раніше Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Президент зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна.

До цього Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.

Також він зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що обмін політв'язнями між Україною і РФ став шансом знайти вихід із кризи, що склалася між країнами.За його словами, "це шанс, відчинилися двері для початку руху до врегулювання цього конфлікту".

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