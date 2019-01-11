Макрон отказался ехать на форум в Давос

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрона не будет на ВЭФ из-за загруженного графика

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Сообщается, что Макрона не будет на ВЭФ из-за загруженного графика. В частности, речь идет о проведении больших национальных дебатов, которые было решено организовать на фоне протестов "желтых жилетов".

Отметим, из-за протестов президент Франции в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

Добавим, что президент США Дональд Трамп также отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Причиной стало то, что лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне "шатдауна" (временной остановки работы правительства).

Ранее администрация президента Соединенных Штатов рассматривала возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с продолжением "шатдауна".