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Макрон відмовився їхати на форум у Давос

Новини » Політика    11.01.2019 - 15:31
Макрон відмовився їхати на форум у Давос
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрона не буде на ВЕФ через завантажений графік

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

Повідомляється, що Макрона не буде на ВЕФ через завантажений графік. Зокрема, йдеться про проведення великих національних дебатів, які було вирішено організувати на тлі протестів "жовтих жилетів".

Відзначимо, через протести президент Франції в понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні.

Додамо, що президент США Дональд Трамп також скасував свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі. Причиною стало те, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна" (тимчасової зупинки роботи уряду).

Раніше адміністрація президента Сполучених Штатів розглядала можливість скасування візиту Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум у Давосі у зв'язку з продовженням "шатдауна".

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