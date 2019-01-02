Макрон в очередной раз призвал Путина освободить украинских моряков

Фото: Эмануэль Макрон (YouTube screenshot)

Однако, в Кремле преподали заявление Макрона "по-своему"

Президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Как отмечается, во время разговора была "детально рассмотрена проблематика сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 в Стамбуле".

Также сообщается, что президенты Франции и РФ обсудили российскую агрессию в Керченском проливе. В Кремле назвали это "внутриукраинским кризисом с учетом украинской провокации".

"Продолжается обмен мнениями по внутриукраинского кризиса с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на официальном сайте президента Франции Макрона сообщается, что "Макрон приветствовал соглашение, достигнутое 27 декабря 2018 года, о возобновлении режима прекращения огня и призвал к его полному и твердому соблюдению".

Кроме того, говорится, что Макрон призвал РФ как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и суда, захваченные Россией.

Ранее РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от РФ немедленно освободить захваченных украинских моряков.

В свою очередь, российский МИД отреагировал на совместное заявление ​президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель и назвали их заявление "неприемлемым".

Добавим, что все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными. Российская власть предъявила захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.