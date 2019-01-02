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Макрон в черговий раз закликав Путіна звільнити українських моряків

Новини » Політика    02.01.2019 - 20:20
Макрон в черговий раз закликав Путіна звільнити українських моряків
Фото: Емануель Макрон (YouTube screenshot)

Однак, в Кремлі дали заяву Макрона "по-своєму"

Президент Франції Емануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

Як відзначається, під час розмови була "детально розглянута проблематика сирійського врегулювання, насамперед у контексті домовленостей про формування Конституційного комітету, досягнутих за підсумками зустрічі лідерів Росії, Туреччини, Німеччини і Франції 27 жовтня 2018 в Стамбулі".

Також повідомляється, що президенти Франції і РФ обговорили російську агресію в Керченській протоці, назвавши це "внутрішньоукраїнською кризою з урахуванням української провокації".

"Триває обмін думками з внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням української провокації в Керченській протоці 25 листопада 2018", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, на офіційному сайті президента Франції Макрона повідомляється, що "Макрон привітав угоду, досягнуту 27 грудня 2018 року, про відновлення режиму припинення вогню і закликав до його повного і твердого дотримання".

Крім того, йдеться, що Макрон закликав РФ якомога швидше звільнити затриманих українських моряків і судна, захоплені Росією.

Раніше РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вимагали від РФ негайно звільнити захоплених українських моряків.

У свою чергу, російський МЗС відреагував на спільну заяву президента Франції Емманюель Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель і назвали їхзаяву "неприйнятною"

Додамо, що всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українські військові моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.

 

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