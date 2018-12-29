Россия отреагировала на требование Макрона и Меркель освободить украинских моряков

Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (GettyImages)

Россия считает это заявление "неприемлемым"

Российский МИД отреагировал на совместное заявление ​президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором они требовали освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Россия считает это заявление "неприемлемым".

"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Москву, призываем западных партнеров по нормандскому формату в российском внешнеполитическом ведомстве, "обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека". В качестве примера подобных действий названо задержание украинскими властями рыболовного сейнера "Норд", арест журналиста Кирилла Вышинского и отсутствие виновных в провокационных расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года, в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и в Мариуполе в мае 2014 года", - добавили в МИД.

Напомним, Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.

Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.