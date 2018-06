Трамп распорядился создать космические войска

Он пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, космическая программа США увязла в политике. Он также пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.

Выступая на космодроме на мысе Канаверал сегодня, 18 июня, президент США заявил, что новые войска будут отдельным, равнозначным видом в составе вооруженных сил.

Трамп также подписал директиву по уменьшению мусора на околоземной орбите и создание безопасной среды в космосе.

President Trump announces he is directing the Department of Defense and Pentagon "to immediately begin the process necessary to establish the Space Force as the sixth branch of the armed forces" https://t.co/9omEfeuEkK pic.twitter.com/h6W8r3a7kL