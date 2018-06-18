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Трамп распорядился создать космические войска

НовостиПолитика    18.06.2018 - 21:31
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Он пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, космическая программа США увязла в политике. Он также пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.

Выступая на космодроме на мысе Канаверал сегодня, 18 июня, президент США заявил, что новые войска будут отдельным, равнозначным видом в составе вооруженных сил.

Трамп также подписал директиву по уменьшению мусора на околоземной орбите и создание безопасной среды в космосе.

Трамп также заявил, что "нет места подобного на космос".

Напомним, 14 марта Трамп анонсировал создание Космических сил как отдельного рода войск.

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Теги публикации: Пентагон, Дональд Трамп, космос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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